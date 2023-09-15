Кямран Алиев встретился с генпрокурором Казахстана

В Баку по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ и 4-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества прибыла с официальным визитом делегация во главе с генеральным прокурором Республики Казахстан Бериком Асиловым.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Генпрокуратуру, в ходе двусторонней встречи генпрокурор Азербайджана подчеркнул, что в последние годы наблюдается развитие связей между нашими странами в различных сферах. Во всестороннем укреплении двусторонних отношений и создании новых возможностей для сотрудничества важную роль играют взаимное доверие и диалог между главами двух государств.

Также был отмечен высокий уровень сотрудничества между прокуратурами и правоохранительными органами наших стран, выражена уверенность в том, что оно будет успешно продолжено.

Выразив благодарность за теплый прием, Берик Асилов отметил, что представляемая им структура придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, отметил высокий уровень существующих отношений между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в правовой сфере, выражена уверенность в том, что плодотворная взаимная деятельность будет успешно продолжена и в дальнейшем.