ВВС Азербайджана совершили тренировочные полеты

Согласно плану подготовки на текущий год, продолжаются учебно-тренировочные полеты, проводимые в целях дальнейшего повышения профессионализма пилотов ВВС Азербайджана и совершенствования летных навыков.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"В соответствии с планом, правила безопасности доведены до экипажа, были выполнены задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам.

В ходе учебно-тренировочных полетов все поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом", - говорится в сообщении ведомства.