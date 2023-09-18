https://news.day.az/politics/1598748.html Значительная часть пропавших без вести военнослужащих Азербайджана убита в лагерях для военнопленных, а не на поле боя - Али Нагиев
Значительная часть пропавших без вести военнослужащих Азербайджана убита в лагерях для военнопленных, а не на поле боя - Али Нагиев
Доказано, что значительная часть пропавших без вести военнослужащих Азербайджана погибли не на поле боя, а были убиты в лагерях для военнопленных.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем выступлении на международном мероприятии на тему "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести" заявил председатель Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.
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