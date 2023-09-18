Армения открыто собирает личный состав и технику для следующего военного нападения

Армянские вооруженные силы численностью более 10 тысяч человек все еще незаконно находятся на территории Азербайджанской Республики. Более ста танков и другой бронетехники, более двухсот тяжелых артиллерийских установок, в том числе ракетных систем залпового огня, десятки различных систем радиоэлектронной борьбы и более двухсот минометных систем в настоящее время размещены на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Об этом было сказано на брифинге в министерстве иностранных дел для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджанской Республике, сообщает в понедельник Day.Az.

Было отмечено, что вопреки своим обязательствам, Армения обеспечивает эти силы технической, военной, логистической и финансовой поддержкой. Вооруженные формирования на территории Азербайджана финансируются непосредственно из государственного бюджета Армении. Армения демонстративно нарушает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, в котором в пункте 4 прямо отражено требование вывода армянских вооруженных сил параллельно с развертыванием миротворческого контингента Российской Федерации.

"Особую обеспокоенность вызывает использование незаконно размещенных на суверенных территориях Азербайджана систем радиоэлектронной борьбы. В течение последних нескольких месяцев, включая 13 июля, 24 июля, 27 июля, 21 августа, 1 сентября, гражданские самолеты "Азербайджанских авиалиний", а также авиалиний иностранных государств подвергались воздействию радиоэлектронных помех. Эти вмешательства представляют серьезную угрозу безопасности людей и воздушного движения. Международная организация гражданской авиации, а также миротворческий контингент Российской Федерации были проинформированы о подобных действиях угрожающего характера. В последние дни наблюдается усиление военных провокаций, сопровождающихся интенсификацией военно-инженерных работ и другой военно-строительной деятельности, как вдоль неделимитированной границы между Азербайджаном и Арменией, так и в Карабахском регионе. Армения открыто роет новые траншеи, возводит укрепления, собирает личный состав и технику для следующего военного наступления", - было отмечено на брифинге.