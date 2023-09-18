На международной конференции в Баку по выяснению судьбы пропавших без вести принято заявление

По итогам прошедшей в Баку международной конференции "Усиление национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести" принято заявление.

Как сообщает Day.Az, заявление зачитала заместитель начальника управления по гуманитарным и социальным вопросам министерства иностранных дел Азербайджана Шафа Гасымова.

Отметим, что сегодня при организации Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан прошла международная конференция "Усиление национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, международных политических экспертов.