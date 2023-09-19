Автомобили Красного Креста пересекли ППП "Лачин"

19 сентября 9 автомобилей Международного красного креста (МККК) пересекли ППП "Лачин" в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает во вторник Day.Az, в автомобилях находились 28 человек, в том числе 5 членов МККК, 9 водителей, 7 пациентов, 6 - обслуживающий персонал и 1 медицинский работник.

Это еще раз показывает, что никакой "блокады" не существует. Азербайджан предложил одновременное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для доставки грузов.