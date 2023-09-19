https://news.day.az/politics/1599139.html Автомобили Красного Креста пересекли ППП "Лачин" - ФОТО - ВИДЕО
Автомобили Красного Креста пересекли ППП "Лачин" - ФОТО - ВИДЕО
19 сентября 9 автомобилей Международного красного креста (МККК) пересекли ППП "Лачин" в направлении Ханкенди-Горус.
Как сообщает во вторник Day.Az, в автомобилях находились 28 человек, в том числе 5 членов МККК, 9 водителей, 7 пациентов, 6 - обслуживающий персонал и 1 медицинский работник.
Это еще раз показывает, что никакой "блокады" не существует. Азербайджан предложил одновременное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для доставки грузов.
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