В Нью-Йорке состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Италии Антонио Таяни.

Об этом итальянский министр написал в своем аккаунте в социальной сети "X" (Twitter), сообщает Day.Az .

Глава МИД Италии пишет, что на фоне продолжающейся напряженности в регионе решил встретиться в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Я подчеркнул необходимость диалога и сдержанности для поиска дипломатического решения в Карабахе. Азербайджан - наш важный партнер. Мы также вместе боремся с такой проблемой, как торговля людьми", - отмечает Таяни.

Напомним, что 18 сентября делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым отправилась в Нью-Йорк, США, для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, выводятся из строя только военные цели, принадлежащие незаконным вооруженным формированиям сепаратистского режима.

Гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района в результате террористического акта "КАМАЗ" подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.