https://news.day.az/politics/1599344.html Подразделениями ВС Азербайджана нейтрализуются только законные военные цели - Анар Эйвазов - ВИДЕО
Подразделениями ВС Азербайджана нейтрализуются только законные военные цели - Анар Эйвазов - ВИДЕО
Подразделениями ВС Азербайджана нейтрализуются только законные военные цели.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.
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