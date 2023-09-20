Информация о стрельбе ракетными комплексами "Полонез" и "ЛОРА" по ​​Ханкенди - ложь

Информация, распространяемая в армянском сегменте социальных сетей о якобы обстреле города Ханкенди нашими вооруженными силами из оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез" и "Лора", не соответствует действительности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - отметили в ведомстве.