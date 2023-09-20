https://news.day.az/politics/1599378.html Информация о стрельбе ракетными комплексами "Полонез" и "ЛОРА" по Ханкенди - ложь
Информация о стрельбе ракетными комплексами "Полонез" и "ЛОРА" по Ханкенди - ложь
Информация, распространяемая в армянском сегменте социальных сетей о якобы обстреле города Ханкенди нашими вооруженными силами из оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез" и "Лора", не соответствует действительности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.
"Мы категорически опровергаем эту информацию", - отметили в ведомстве.
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