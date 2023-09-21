Азербайджанская армия вошла в село Чарекдар Агдеринского района

Азербайджанская армия вошла в село Чарекдар Агдеринского района.

Как сообщает Day.Az, соответствующие видеокадры были распространены в социальных сетях.

Отметим, что село Чарекдар ​​Агдеринского района, упраздненное Постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 13 октября 1992 года №327, было передано в административную структуру Агдеринского района. Село было оккупировано ВС Армении в 1993 году.