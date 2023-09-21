https://news.day.az/politics/1599822.html Азербайджанская армия вошла в село Чарекдар Агдеринского района - спустя 30 лет - ВИДЕО
Азербайджанская армия вошла в село Чарекдар Агдеринского района - спустя 30 лет - ВИДЕО
Азербайджанская армия вошла в село Чарекдар Агдеринского района.
Как сообщает Day.Az, соответствующие видеокадры были распространены в социальных сетях.
Отметим, что село Чарекдар Агдеринского района, упраздненное Постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 13 октября 1992 года №327, было передано в административную структуру Агдеринского района. Село было оккупировано ВС Армении в 1993 году.
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