https://news.day.az/politics/1599884.html Минобороны опровергает провокационный фейк армян
Минобороны опровергает провокационный фейк армян
Информация о якобы наступлении ВС Азербайджана в направлении Ханкенди не соответствует действительности
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
"Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы наступлении наших Вооруженных сил в направлении Ханкенди, не соответствует действительности и несет дезинформационный характер.
Мы категорически опровергаем данную информацию", - говорится в сообщении ведомства.
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