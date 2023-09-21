Миссия ЕС усиливает патрулирование армяно-азербайджанской границы

Миссия ЕС приступила к усиленному патрулю на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном микроблоге миссии в X (ранее Twitter).

Отмечается, что это сделано для того, чтобы отслеживать изменение ситуации.

"Мы подтверждаем нашу приверженность мандату и стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.