https://news.day.az/politics/1599905.html Миссия ЕС усиливает патрулирование армяно-азербайджанской границы
Миссия ЕС усиливает патрулирование армяно-азербайджанской границы
Миссия ЕС приступила к усиленному патрулю на армяно-азербайджанской границе.
Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном микроблоге миссии в X (ранее Twitter).
Отмечается, что это сделано для того, чтобы отслеживать изменение ситуации.
"Мы подтверждаем нашу приверженность мандату и стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
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