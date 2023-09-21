Совершенные армянскими сепаратистами в Карабахе факты насилия и терроризма не должны игнорироваться

Факты насилия и терроризма, совершенные армянскими сепаратистами в Карабахе, не должны игнорироваться.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества с общим будущим (PRCCSF) Халид Таймур Акрам.

"Атаки с армянской стороны подвергли опасности жизни многих азербайджанцев. Вмешательство Армении в Карабахский регион привело к росту числа жертв и раненых в результате террористических актов", - подчеркнул он.

Эксперт справедливо заметил, что Азербайджан имеет полное право защищать свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность своих граждан в Карабахе от террористических угроз.

"Трагическая гибель азербайджанских полицейских в результате подрыва на мине, установленной армянскими войсками в Карабахе, привела к началу контртеррористических мер со стороны азербайджанской армии против вооруженных боевиков. Этот шаг подчеркивает непоколебимую приверженность Азербайджана борьбе с терроризмом во имя мира и стабильности на Кавказе. Азербайджан объявил, что прекратит свою контртеррористическую деятельность в Карабахском регионе Азербайджана после того, как сепаратистские армянские силы согласятся сложить оружие и провести переговоры о реинтеграции", - добавил он.

Халид Таймур Акрам отметил, что Баку всегда поддерживал нормализацию отношений с Ереваном, однако невыполнение Арменией своих обязательств остается камнем преткновения на пути к прочному миру на Южном Кавказе.

"Я высоко оцениваю решимость и самоотверженность азербайджанской армии в борьбе с незаконными силами и террористами в Карабахе, последовательно уделяя приоритетное внимание безопасности гражданского населения. Победа Азербайджана означает победу регионального мира и стабильности", - заключил он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.