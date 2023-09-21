Влиятельные эксперты по всему миру привлекают внимание к антитеррористическим мероприятиям Азербайджана в Карабахе

Влиятельное турецкое информационное агентство Demirören (DHA) опубликовало статью заместителя главного редактора газеты "AzerNews" Эльнура Энвероглу об антитеррористических мероприятиях, проведенных азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября, сообщает в четверг Day.Az.

"События в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, в находящейся под контролем российских миротворцев зоне, террористические группировки и сепаратистские элементы Армении, которые совершают террор и провокации против военнослужащих азербайджанской армии и гражданских лиц, уже привлекли внимание блогеров со всего мира. Хотя сепаратисты подкупили многих в Сенате США и парламенте Европейского союза, правда по-прежнему говорит сама за себя.

Азербайджанские полицейские и два сотрудника госорганов, погибшие при взрыве мины в результате провокаций армянских террористов, стали наглядным доказательством коварных намерений Армении. Мир не молчал о том, что произошло; итальянский военный эксперт Томас Тейнер отреагировал на происходящие процессы и призвал сепаратистские силы сдаться.

На самом деле, заявления Тейнера не новы. Азербайджан неоднократно заявлял на международном уровне, что Армения является побежденным государством и что она должна прекратить свою политику вторжения. Три года назад, когда Армения напала на Азербайджан, азербайджанской армии хватило всего трех дней, чтобы изгнать вторгшиеся вооруженные силы Армении с оккупированных территорий. С тех пор прошло три года, и план нападения тех же самых вторгшихся группировок, которые не хотели покидать Карабах, нарушая заявление от 10 ноября 2020 года, рухнул всего за 20 минут, благодаря победоносной азербайджанской армии. Анализируя все процессы, военный эксперт также отмечает, что вооруженные силы Армении не обладают каким-либо сильным потенциалом. Хотя Армения мечтала восстановить свою военную мощь за счет военной помощи, которую она получала извне, она не смогла воплотить свои мечты в реальность. Последние провокации армян заставили их сдаться и еще раз показали, что никакое провокационное нападение не может повлиять на Азербайджан, ни на его собственной территории, ни извне.

Конгрессмен США Адам Шифф, который постоянно фигурирует в повестке дня со своими предвзятыми взглядами на Азербайджан, вчера неустанно пытался защитить террористические силы на своей странице в социальной сети "X" (Twitter). Выкрикивая название непризнанного так называемого "арцаха", Адам выдал террористов за невиновных и призвал группу проармянских сил, подобных ему самому, ввести санкции против Азербайджана.

Кроме того, сопредседатели Комитета Конгресса по делам Армении Гас Билиракис, Фрэнк Фэллон и Дэвид Валадао подготовили так называемое совместное заявление о "судьбе" армянских террористических группировок. В совместном заявлении они утверждают, что Азербайджан совершает геноцид против террористических группировок. Но не может быть никаких сомнений в том, что это утверждение абсурдно и совершенно нелепо. Прежде всего члены конгресса должны сообщить о взятках, которые они получили от лоббистов, финансирующих армян-сепаратистов. Нет никаких сомнений в этом. Поскольку на этот раз сумма, выделяемая им, высока, голоса конгрессменов Адама Шиффа, Гаса Билиракиса, Фрэнка Фэллона и Дэвида Валадо звучат громче. Но пусть они не забывают, что если они считают себя сильными своими голосами, то Азербайджан силен во всех смыслах.

Западные силы не хотят признать территориальную целостность Азербайджана, чтобы не предстать миру в качестве правильной стороны. Ведь справедливость и честь стоят не так дешево, как их достоинства. Ценность слов, произнесенных на встречах в Брюсселе, была столь же ничтожна, как и признания, сделанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На днях реакция преподавателя аспирантуры Военно-морских сил США, специалиста по внешней политике, влиятельного американского эксперта по Южному Кавказу Бренды Шаффер на высказывание председателя ЕС Шарля Мишеля, употребившего название "Нагорный Карабах" вместо "Карабахский экономический регион", была справедливым и адекватным шагом.

"Это не "Нагорно-Карабахская область" - СССР распался более тридцати лет назад. Это азербайджанский регион "Карабах"", - написала Шаффер на своей странице в социальной сети "X" (Twitter) в ответ на политическую оплошность председателя ЕС.

Этим заявлением Бренда Шаффер преподала Мишелю урок справедливости и честности. Если территория Азербайджана признана на уровне руководства Совета Европы, то все ее названия должны уважаться.

В целом различные подходы Запада относительно ситуации в Карабахе создают впечатление, что истина и справедливость заключены не в заявлениях и документах, которые лежат на столах Конгресса США, или различных международных организаций, а в словах людей, которые занимают невысокие посты, не получают взяток и не боятся сказать нужное слово", - говорится в статье.