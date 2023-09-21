Джейхун Байрамов примет участие в заседании СБ ООН по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня примет участие в обсуждениях по Карабаху в Совете Безопасности ООН, сообщает в четверг Day.Az.

Отметим, что в эти дни проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Руководители делегаций стран, находящихся с визитом в США, принимают участие в заседаниях СБ и Генеральной Ассамблеи ООН.

Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.