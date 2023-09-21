Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном Президентом США Джо Байденом в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщается в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети "X" (Twitter), сообщает Day.Az.

В рамках приема глава МИД Азербайджана встретился с Президентом США Джо Байденом.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов примет участие в обсуждениях по Карабаху в Совете Безопасности ООН. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.