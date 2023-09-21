Генпрокуратура Азербайджана о гибели российских миротворцев

Генпрокуратура Азербайджана расследует инцидент в связи с гибелью российских миротворцев.

Как сообщили Day.Az в четверг в Генпрокуратуре, 20 сентября 2023 года группой военнослужащих Вооружённых сил Азербайджанской Республики, участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанятаг Тертерского района Азербайджана, из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль с дислоцированными на этой территории военнослужащими миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям. В результате происшествия погибли 5 военнослужащих РМК.

Кроме того, в тот же день на территории указанного населенного пункта неизвестные члены незаконных армянских вооруженных формирований обстреляли автомобиль "Камаз", принадлежащий РМК. В результате происшествия 1 военнослужащий РМК погиб, а другой военнослужащий получил ранения.

По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной Прокуратуры.

Сегодня состоялся телефонный разговор между генеральными прокурорами двух стран. Генеральный прокурор Азербайджана выразил глубокие соболезнования российской стороне в связи с гибелью миротворцев. Стороны договорились о проведении в тесном сотрудничестве всестороннего расследования происшествия. В настоящее время прокуратурой ведутся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.