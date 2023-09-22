https://news.day.az/politics/1600368.html Турция не воспринимает всерьез совместные учения США и Армении - Яшар Гюлер
Турция не воспринимает всерьез совместные учения США и Армении - Яшар Гюлер
Турция не воспринимает всерьез совместные военные учения США и Армении.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в интервью газете "Milliyet" сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Однако, по его словам, привлечение туда даже 25 военных может быть воспринято неверно в условиях нынешней напряженности, поэтому, как отметил министр, всем странам следует действовать очень аккуратно.
Напомним, что совместные американо-армянские учения начались 11 сентября. Учения "Eagle PARTNER-2023", продолжавшиеся до 20 сентября, прошли на базе армянского учебного центра "Zar".
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