Турция не воспринимает всерьез совместные учения США и Армении

Турция не воспринимает всерьез совместные военные учения США и Армении.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в интервью газете "Milliyet" сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Однако, по его словам, привлечение туда даже 25 военных может быть воспринято неверно в условиях нынешней напряженности, поэтому, как отметил министр, всем странам следует действовать очень аккуратно.

Напомним, что совместные американо-армянские учения начались 11 сентября. Учения "Eagle PARTNER-2023", продолжавшиеся до 20 сентября, прошли на базе армянского учебного центра "Zar".