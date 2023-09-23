Пакистан поддерживает легитимные меры, реализованные Азербайджаном на своей суверенной территории

Пакистан поддерживает территориальную целостность Азербайджана и легитимные мероприятия, осуществленные им на своей суверенной территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана, об этом заявил глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дж.Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о военно-политических провокациях, осуществляемых Арменией и созданным ею так называемым режимом.

Было отмечено, что проведенные вооруженными силами Азербайджана локальные антитеррористические мероприятия были направлены против легитимных военных целей и на нейтрализацию незаконной военной инфраструктуры Армении.

В ходе встречи стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.