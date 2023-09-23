Мировая пресса продолжает держать в центре внимания мысли, содержавшиеся в обращении Президента Ильхама Алиева к народу

Мысли, озвученные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в обращении к народу 20 сентября, продолжают оставаться в центре внимания международных средств массовой информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, румынское национальное информационное агентство AGERPRES, телеканал и издание DIGI 24, телеканалы ANTENA 3, Realitatea TV, газета Jurnul, информационное агентство MediaFax, порталы Veridica и Ziare Live, а также такие греческие новостные агентства как Protothema, Arouraios, Karfitsa, Thestival, Primenews, газеты, сайты, телеканал ERT и другие информационные издания довели до внимания читателей мнения, высказанные в обращении главы государства. В информациях центральное место занимали локальные антитеррористические мероприятия, предпринятые Азербайджаном против незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе.

В новостях, распространенных телеканалом и изданием Digi 24, отмечается, что Азербайджан достиг поставленных целей в ходе антитеррористических мероприятий, что Азербайджан начал антитеррористические мероприятия после широкомасштабных провокаций и выдворил армянские формирования со своей территории.

Национальное информационное агентство AGERPRES сообщает, что в результате краткосрочных локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан всего за один день выполнил поставленные задачи. Цитируя Президента Азербайджана, информационное агентство пишет, что террористы еще раз осознали, что на их провокации будет дан достойный ответ. Видеообращение Президента Азербайджана к народу размещено на сайте агентства.

Информационное агентство Медиафакс отводит место ключевым моментам обращения Президента Ильхама Алиева к народу 20 сентября. До внимания читателей было доведено, что Азербайджан сразу после минного теракта, совершенного армянскими разведывательно-диверсионными группами в Карабахе, предпринял необходимые шаги и достойно наказал врага.

В газетах Ziare Live и Journul были размещены новости о полном обеспечении Азербайджаном своего суверенитета в Карабахе, переговорах, проведенных 21 сентября в городе Евлах между представителями государственных структур Азербайджана и армянскими жителями Карабаха.

Греческие издания Karfitsa, Protothema уделяют особое внимание словам Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан дал Армении заслуженный ответ. Сообщается, что в своем выступлении глава государства сказал, что Азербайджанская армия, продемонстрировав высокий профессионализм, наносила удары только по военным целям, гражданская инфраструктура и гражданское население не являлись мишенью.

Телевизионный канал ERT, издания Thestival, Primenews, Arouraios отметили, что по итогам успешных антитеррористических мероприятий Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале процесса вывода незаконных армянских вооруженных формирований с их позиций, в том числе о том, что они приняли условия Азербайджана и сдали оружие.

Обращение главы нашего государства к народу и высказанные им мысли широко освещались в авторитетных украинских СМИ.

Укринформ, УНИАН, "Гордон", "Корреспондент", "Обозреватель", "Факты", "Европейская правда", "Украинская правда", Украинская редакция "Радио Свобода", "Информатор", Украинская редакция New Voice, Suspilne Novini, украинское отделение Deutsche Welle, информационное агентство "Лига" и другие новостные порталы довели до читателей высказывания Президента Азербайджана на украинском, русском и английском языках.

В статьях особо подчеркнута мысль Президента Ильхама Алиева о том, что "Азербайджан в результате антитеррористических мероприятий восстановил свой суверенитет в Карабахе". В публикации были отражены и другие мнения Президента Азербайджана.

Влиятельные молдавские СМИ также отвели широкое место обращению Президента Азербайджана к народу.

В новостных порталах AVA, Timpul, Journal, Point и других изданиях до внимания читателей доведены мысли Президента Азербайджана на русском и румынском языках.

В материалах особо подчеркнуто заявление Президента Ильхама Алиева о том, что "Азербайджан в результате антитеррористических мероприятий восстановил свой суверенитет в Карабахе".

В статье, опубликованной агентством Reuters, отмечается, что успешные антитеррористические мероприятия, предпринятые Азербайджаном, вынудили армянские сепаратистские силы сдаться, после чего мероприятия были приостановлены. В статье уделено место и обращению Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу, приводится цитата главы государства, который сообщил, что после почти 24-часовых мероприятий Азербайджан с помощью "железного кулака" восстановил свой суверенитет. В то же время отмечается, что остатки армянской армии будут выведены с азербайджанских территорий и начнется интеграция армян, проживающих в Карабахе, в азербайджанское общество.

В статье, опубликованной CNN на эту тему, говорится, что молниеносные антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к капитуляции сепаратистских сил. Указывается, что после прекращения военных действий начались переговоры с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество, и первый контакт уже состоялся.

Особое внимание CNN уделило обращению Президента Азербайджана к народу. Отмечается, что Президент Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что он "заслуженно наказал врага", и что официальный Баку восстановил свой суверенитет "железным кулаком". Приводятся слова главы государства, заявившего: "Те, кто не может переварить наш успех, никогда, никогда не должны забывать, что "железный кулак" на месте... И не забывать, что Карабах - это Азербайджан!"

В статье также повествуется о Второй Карабахской войне и последующих процессах в регионе, а также событиях, предшествовавших нынешней напряженности.

В новостях BBC основное внимание отведено недавним событиям в Карабахском регионе Азербайджана. Было отмечено, что после 24-часовых антитеррористических мероприятий против сепаратистских сил Президент Азербайджана заявил о восстановлении суверенитета страны над Карабахом. Ранее Азербайджан предпринял антитеррористические меры, потребовав от армянских вооруженных формирований в Карабахе сложить оружие и осуществить самороспуск незаконного режима.

В статье, опубликованной изданием Independent, приводятся слова Президента Азербайджана о том, что антитеррористические меры принимаются не против армянских жителей Карабаха, а исключительно против сепаратистов и их руководства.

France24 в новости о последних событиях в регионе акцентировал внимание на позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В публикации приводятся слова Пашиняна о признании суверенитета Азербайджана над Карабахом и о том, что армянская армия не будет участвовать в боевых действиях. Армянский премьер отметил, что возглавляемое им правительство не участвовало в переговорах с армянскими жителями Карабаха, но "отмечало" принятые решения. Подчеркивается, что события в Карабахе вызвали политические потрясения в Армении, а в столице Ереване прошли акции протеста.

Tasnimnews пишет о всплеске протестов в Армении после капитуляции сепаратистов. В статье подчеркивается, что оппозиционные силы обвинили правительство в отказе от поддержки, а проправительственные протестующие искали вину в другом. В статье также приводятся слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о неожиданно проявленной правительством Армении политической компетентности и историческом шансе, выпавшем армянским жителям Карабаха.

Итальянские СМИ тоже широко освещали обращение Президента Ильхама Алиева к народу и антитеррористические мероприятия, предпринятые Азербайджаном в Карабахе.

В публикациях на итальянских сайтах insideover.com, quotidiano.net, ilmanifesto.it, ilfattoquotidiano.it, lagazzettadelmezzogiorno.it, ilpost, unita.it указывается, что во время обращения к народу Президент Ильхам Алиев отметил выполнение в ходе локальных антитеррористических мероприятий всех поставленных задач, наказании террористов и восстановлении Азербайджаном своего суверенитета над этими территориями.

Сообщается, что 21 сентября в городе Евлах состоялась встреча между официальными лицами, представляющими центральную власть Азербайджана, и представителями армянских жителей Карабаха, на повестке встречи были вопросы будущего совместного проживания, Азербайджан гарантировал безопасность и защиту прав армянских жителей Карабаха.

В публикациях рассказывается о провокациях и минном терроре, совершенных незаконными формированиями вооруженных сил Армении против Азербайджана, в результате которых погибли военнослужащие и гражданские лица, что обусловило необходимость принятия Азербайджаном надлежащих локальных антитеррористических мероприятий для вывода незаконных армянских вооруженных формирований из Карабахского экономического района, обеспечения безопасности в регионе и восстановления конституционного строя, а также о том, что 20 сентября примерно в 13:00 было объявлено об успешном завершении Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятий и восстановлении суверенитета Азербайджана.

В публикациях приводятся и прозвучавшие в ходе его выступления на Генеральной Ассамблее ООН слова Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который поддержал меры, принятые Азербайджаном для защиты своей территориальной целостности Азербайджана, и вновь заявил, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.