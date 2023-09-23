Поток дезинформации - это особый стиль армян

В армянских Telegram-каналах распространяются кадры с места расположения боевой позиции, разрушенной азербайджанской армией в ходе 24-часовых антитеррористических мероприятий. Воспользовавшись тем, что эта боевая позиция находилась вблизи места дислокации российских миротворцев, армяне пытаются распространить очередной фейк о том, что азербайджанская армия якобы "уничтожила склад миротворцев".

Как сказал Trend, комментируя это, военный эксперт полковник Алпарслан Имамгулу, это стиль информационной войны армян после антитеррористических мероприятий Азербайджана, передает Day.Az.

"Этим пользуются террористические силы в Карабахе. Сперва после начала антитеррористических мероприятий они стали распространять "информацию" о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы "наносят удары по гражданскому населению". Теперь они делятся различными кадрами, сопровождая их комментариями о том, что наши армейские подразделения уничтожают позиции, якобы "принадлежащие миротворческим силам". Естественно, все это дезинформация, которая осуществляется с разными целями", - сказал военный эксперт.

Он отметил, что в ходе проведенных с большим профессионализмом и точностью 24-часовых антитеррористических мероприятий локального характера Вооруженные силы Азербайджана не нанесли вреда ни одному гражданскому населенному пункту или миротворческим силам, дислоцированным в регионе, что представляет исключительную важность.

"Вполне ожидаемо, что после этих событий террористы попытаются в другом русле представить различные изображения, кадры. Это дезинформация, и ни в коем случае не следует ей поддаваться", - подчеркнул эксперт.

Отметим, что боевая позиция, о которой шла речь выше, принадлежала остаткам вооруженных формирований армянской армии и была уничтожена с высокой точностью. По сути, сепаратисты намеренно установили боевую позицию в непосредственной близости от места дислокации российских миротворцев. По видеокадрам также ясно, что никакого ущерба территории, где находятся миротворцы, не нанесено.

Напомним, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.