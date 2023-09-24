https://news.day.az/politics/1600748.html Азербайджанский депутат Ганира Пашаева впала в кому
Азербайджанский депутат Ганира Пашаева впала в кому
Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ганира Пашаева впала в кому.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, депутата госпитализировали в Центральную клиническую больницу.
В настоящее время продолжается ее лечение.
По предварительной версии, депутат впала в кому от лекарства.
От имени Day.Az желаем депутату Ганире Пашаевой скорейшего исцеления. Желаем ей скорее выздороветь и приступить к работе.
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