Азербайджанский депутат Ганира Пашаева впала в кому

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ганира Пашаева впала в кому.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, депутата госпитализировали в Центральную клиническую больницу.

В настоящее время продолжается ее лечение.

По предварительной версии, депутат впала в кому от лекарства.

От имени Day.Az желаем депутату Ганире Пашаевой скорейшего исцеления. Желаем ей скорее выздороветь и приступить к работе.