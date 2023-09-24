https://news.day.az/politics/1600795.html Через ППП "Лачин в Армению доставили 23 человек, нуждающихся в медицинской помощи - ФОТО - ВИДЕО
Через ППП "Лачин в Армению доставили 23 человек, нуждающихся в медицинской помощи - ФОТО - ВИДЕО
По линии Международного комитета красного креста (МККК) через ППП "Лачин" в Армению из Ханкенди перевезли 23 человек, нуждавшихся в медицинской помощи.
Как сообщает в воскресенье корреспондент Trend, они были доставлены в Армению на каретах скорой помощи, въехавших на территорию Азербайджана из Армении, передает Day.Az.
Их проезд через ППП "Лачин" был обеспечен в сопровождении представителей МККК.
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