На гражданском объекте в Карабахе обнаружены оружие и боеприпасы

В подвале мраморного завода, расположенного в Карабахском регионе Азербайджана, было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в минобороны Азербайджанской Республики.

"Этот объект гражданского назначения, осуществлявший незаконную деятельность, долгое время использовался в военных целях.

Здесь были обнаружены и изъяты стрелковое оружие различного калибра, гранатометы, штыковые ножи, управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса "Фагот" и другие боевые средства", - сообщили в минобороны.