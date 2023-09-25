https://news.day.az/politics/1600903.html На гражданском объекте в Карабахе обнаружены оружие и боеприпасы - ВИДЕО
На гражданском объекте в Карабахе обнаружены оружие и боеприпасы - ВИДЕО
В подвале мраморного завода, расположенного в Карабахском регионе Азербайджана, было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в минобороны Азербайджанской Республики.
"Этот объект гражданского назначения, осуществлявший незаконную деятельность, долгое время использовался в военных целях.
Здесь были обнаружены и изъяты стрелковое оружие различного калибра, гранатометы, штыковые ножи, управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса "Фагот" и другие боевые средства", - сообщили в минобороны.
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