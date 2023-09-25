Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с депортацией из Западного Азербайджана

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело в связи с депортацией из Западного Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов во время выступления на общественных слушаниях на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: Правовые аспекты".

Он отметил, что среди правовых аспектов, связанных с возвращением в Западный Азербайджан, важную роль играет выявление и доказательство преступлений, совершенных Арменией и их покровителями против азербайджанцев на протяжении веков, проживающих в Западном Азербайджане, а также оформление эти пеступлений в порядке, предусмотренном законодательством, и в соответствии с международными стандартами, и привлечение к уголовной ответственности возможных виновных лиц.

"По этой причине 30 марта 2023 года Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Алиевым было возбуждено уголовное дело по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование) и 120.2-4, 120.2.7 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Расследование поручено Следственному управлению прокуратуры.

В целях проведения необходимых исследований, выявления исторических фактов, сбора и получения всех подтверждающих материалов о лицах, проживавших в Западном Азербайджане, подвергшихся депортации и геноциду были сделаны соответствующие запросы в Президентскую библиотеку Управления Делами Президента Азербайджанской Республики, Национальную академию наук, Государственный статистический комитет, Общественное объединение Общины Западного Азербайджана, Национальное архивное управление Азербайджанской Республики, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" и во многие другие соответствующие органы. Помимо этого, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, были даны оперативные задачи", - отметил Э.Джамалов.

Он добавил, что ряд лиц, проводивших исследования по данному вопросу, были привлечены в качестве экспертов к процессу расследования с целью сбора доказательств.

"Были опрошены историки и лингвисты, получены и приобщены к материалам дела многочисленные книги и исторические документы, а также осуществлены другие необходимые процессуальные меры", - подчеркнул он.