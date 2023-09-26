ОТГ и ФАО подпишут несколько документов

Организация Тюркских Государств (ОТГ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подпишут меморандум о взаимопонимании и план совместной работы на 2023-2026 гг., сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом сказал Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на II Форуме агробизнеса тюркских государств в Баку.

По его словам, в этом году секретариат ОТГ установил тесное партнёрство с международными продовольственными организациями в частности с ФАО, являющимся главным глобальным учреждением, отвечающим за сельское хозяйство, повышения продовольственной безопасности и улучшения экономического развития.

Он отметил что сегодняшние результаты демонстрируют высокий потенциал региона в развитии сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности и технологии, а также показывают решающую роль совместного сотрудничества между государствами-членами ОТГ.

Омуралиев добавил, что по его ожиданиям, развитие и расширение форума агробизнеса ОТГ приведет к значительным позитивным изменениям в сельскохозяйственном секторе, в первую очередь для стран участниц организации и в отдельности для региона в целом.