В Ходжалы обнаружен еще один склад боеприпасов - ВИДЕО
В Карабахском регионе Азербайджана продолжаются мероприятия по выявлению сооружений гражданского назначения, использовавшихся формированиями вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в военных целях.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в ходе осмотра объектов гражданской инфраструктуры на территории Ходжалинского района был обнаружен очередной склад боеприпасов.
Было отмечено, что со склада изъято большое количество патронов, ручных гранат, минометов, тяжелых артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, а также управляемых ракет противотанковых ракетных комплексов и других боеприпасов.
На территории также обнаружено и изъято значительное количество ящиков с боеприпасами, погруженных на прицепы.
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