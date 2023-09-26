Заявление Шарля Мишеля

Источник: Агентство международной информации Trend

Под эгидой президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля его дипломатические советники Саймон Мордью и Магдалена Гроно провели встречу с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Во встрече также принимали участие дипломатические советники президента Франции и канцлера Германии - Эммануэль Бонне и Йенс Плотнер, специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Шарль Мишель присоединился к участникам для краткого обмена мнениями.

ЕС пригласил участников встречи обменяться мнениями о текущей ситуации в Карабахе и различных усилиях, направленных на удовлетворение насущных потребностей местного населения.

Было отмечено, что Европейский Союз внимательно отслеживает все события в регионе.

Хикмет Гаджиев изложил планы Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха и обеспечению их безопасности.

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян обсудили возможные конкретные шаги по продвижению армяно-азербайджанского мирного процесса, например, в таких направлениях, как делимитация границ, безопасность, связь, гуманитарные вопросы и мирный договор.

В сообщении ЕС подчеркивается, что на всех направлениях процесса нормализации необходимы конкретные действия.

Итак, данное заявление ЕС показывает, что новая реальность, созданная в результате локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе, принята мировым сообществом.

Еще раз подтверждается, что меры, осуществленные Азербайджаном, были направлены на нейтрализацию армянских незаконных вооруженных формирований и их военной инфраструктуры на своей суверенной территории.

Еще одна немаловажная деталь заключается в том, что этим заявлением фактически подтверждается, что Азербайджан не только не наносил удары по гражданскому населению, но, наоборот, выполнил свои обязанности по обеспечению безопасности жителей. Кроме того, Азербайджан желает, чтобы гражданское население оставалось в местах своего проживания, оказывает гуманитарную помощь проживающим в этом районе людям, создает условия для гуманитарных миссий международных структур. Вывод мирных жителей с территории не является обязательным, это их собственный выбор.

Новая реальность, созданная в результате антитеррористических мероприятий, показывает, что альтернативы миру нет, и впредь стороны должны мобилизовать все свои усилия для достижения прочного мира.