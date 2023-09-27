Конгрессмен - демократ Адам Шифф, известный своими проармянскими взглядами, беззастенчиво заявляет, что поддерживает программы помощи по чувствительным для американцев вопросам - бездомным и наркоманам. Однако, исследования показали истинную реальность. Выяснилось, что он занимался предоставлением неполной и недостоверной информации о выделенных в этом направлении финансовых средствах.

Как сообщает в среду Day.Az, более подробно об этом говорится в статье, опубликованной в издании "Politico".

При более внимательном рассмотрении вопроса становится ясно, что в начале своей карьеры А. Шифф направлял огромные суммы финансирования корпоративным бенефициарам, включая основных спонсоров его политических кампаний.

В статье также отражается то, что помимо денег на помощь бездомным и наркозависимым, Шифф также направил миллионы долларов в коммерческие корпорации.

"В то же время он собрал десятки тысяч долларов от глав этих корпораций и людей, связанных с ними, для своих избирательных кампаний в Палату представителей", - отмечается в статье.

А. Шифф передал финансовые ресурсы на миллионы долларов различным компаниям, в том числе оборонных компаний "Smiths Detection" и "Phasebridge Inc.".

По словам автора, А. Шифф позиционирует себя как политик, который "борется" за демократию. Выступая против Дональда Трампа, он на протяжении многих лет придерживался традиции вашингтонского двухпартийного молчаливого закулисного компромисса.

Отметим, что А. Шифф был председателем комитета по разведке в нижней палате Конгресса, расследующего отношения бывшего президента Дональда Трампа с Россией. Еще в июне Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую действия проармянского конгрессмена Адама Шиффа, представляющего Демократическую партию. В резолюции против А.Шиффа звучат обвинения в обмане американского народа. Комитет по этике заявил о своем намерении провести расследование действий конгрессмена.

Напомним, в феврале 2019 года лоббист армянских интересов в США Адам Шифф заявил о начале расследования возможных финансовых операций между бывшим президентом Трампом и Россией. Он также был назначен одним из семи обвинителей, представляющих нижнюю палату в судебном процессе по импичменту Дональда Трампа в сенате в 2020 году. В результате верхняя палата оправдала бывшего президента.