МЧС Азербайджана отправило дополнительную помощь в Ханкенди

Еще 53 автомобиля с личным составом МЧС Азербайджана и необходимым оборудованием отправились в Ханкенди, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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Напомним, что в связи с пожаром в результате взрыва на АЗС вблизи Ханкенди 15 пожарных автомобилей специального назначения с личным составом Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана отправились вчера в город Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди. Сегодня утром в целях проведения поисково-спасательных и других необходимых мер безопасности в город Ханкенди выехали еще 10 транспортных средств специального назначения МЧС с экипажем из 50 человек.