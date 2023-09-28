https://news.day.az/politics/1602023.html Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы в Ханкенди - ФОТО
Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы в Ханкенди - ФОТО
Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия в связи с пожаром и взрывом на заправочной станции близ города Ханкенди.
Как сообщает в четверг Day.Az, пожар на АЗС близ города Ханкенди Азербайджана был в короткие сроки потушен силами Государственной противопожарной службы МЧС.
Напомним, что 25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.
В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.
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