Официальные лица Турции подверглись нападению радикальных армянских групп

Официальные лица Турции подверглись нападению радикальных армянских групп, будет начата юридическая процедура.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Турции.

"29 сентября 2023 года официальные лица, участвовавшие в конференции по общественной дипломатии Турции, совместно организованной Школой журналистики в Аннаберге и Институтом им. Юнуса Эмре в Университете Южной Калифорнии, подверглись нападениям, словесному и физическому давлению радикальных армянских групп", - говорится в сообщении.

Отдел дипломатической безопасности США и Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) приняли необходимые меры безопасности, предотвратив расширение событий, произошедших на университетском городке.

"Нападения радикальных диаспорских групп против Турции и Азербайджана, превращение языка ненависти в акты насилия, нацеленного на мирный процесс в регионе, вызывает обеспокоенность. Против тех, кто совершил нападение на делегацию Турции, будет начата юридическая процедура", - говорится в сообщении МИД Турции.