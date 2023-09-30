Официальные лица Турции подверглись нападению радикальных армянских групп, будет начата юридическая процедура.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Турции.

"29 сентября 2023 года официальные лица, участвовавшие в конференции по общественной дипломатии Турции, совместно организованной Школой журналистики в Аннаберге и Институтом им. Юнуса Эмре в Университете Южной Калифорнии, подверглись нападениям, словесному и физическому давлению радикальных армянских групп", - говорится в сообщении.

Отдел дипломатической безопасности США и Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) приняли необходимые меры безопасности, предотвратив расширение событий, произошедших на университетском городке.

"Нападения радикальных диаспорских групп против Турции и Азербайджана, превращение языка ненависти в акты насилия, нацеленного на мирный процесс в регионе, вызывает обеспокоенность. Против тех, кто совершил нападение на делегацию Турции, будет начата юридическая процедура", - говорится в сообщении МИД Турции.