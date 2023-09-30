https://news.day.az/politics/1602724.html Азербайджанский военнослужащий погиб в результате снайперского огня с территории Армении
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате снайперского огня с территории Армении
30 сентября днем с позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района был произведен снайперский выстрел по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В результате выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии Оруджев Вюсал Хейбалы оглу.
Подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры.
Руководство минобороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.
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