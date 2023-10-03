https://news.day.az/politics/1603400.html Совместная операция ГМС и СГБ - задержаны десятки нелегалов - ВИДЕО
Совместная операция ГМС и СГБ - задержаны десятки нелегалов - ВИДЕО
В ходе совместных мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией, проводимых Государственной миграционной службой Азербайджана (ГМС) и Службой государственной безопасности (СГБ), в Баку был задержан 31 иностранец с просроченными визами, передает Day.Az.
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