Совместная операция ГМС и СГБ

В ходе совместных мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией, проводимых Государственной миграционной службой Азербайджана (ГМС) и Службой государственной безопасности (СГБ), в Баку был задержан 31 иностранец с просроченными визами, передает Day.Az.

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