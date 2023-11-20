Азербайджан представлен на благотворительном мероприятии НАТО

19 ноября в штаб-квартире НАТО проходит благотворительное мероприятие (charity bazaar).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии активно участвует представительство Азербайджана при НАТО. На азербайджанских стендах представлены различные продукты, производимые в нашей стране, а также блюда национальной кухни.