https://news.day.az/politics/1615657.html Азербайджан представлен на благотворительном мероприятии НАТО - ФОТО
Азербайджан представлен на благотворительном мероприятии НАТО - ФОТО
19 ноября в штаб-квартире НАТО проходит благотворительное мероприятие (charity bazaar).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии активно участвует представительство Азербайджана при НАТО. На азербайджанских стендах представлены различные продукты, производимые в нашей стране, а также блюда национальной кухни.
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