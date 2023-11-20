В период после Карабахской войны в регионе началась новая эра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Некоторые западные государства до сих пор не осознают, что после Карабахской войны в нашем регионе началась совершенно новая эра. Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями. Другие государства, манипулируя в своих интересах Арменией, нанесли армянам огромный ущерб", - отметил он.

Эрдоган призвал Армению согласиться на мир, предложенный Азербайджаном.