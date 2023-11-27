В Баку состоялась 10-я трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции

27 ноября в Баку состоялась трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, на трехсторонней встрече была отмечена важность объединения усилий в борьбе с факторами, которые могут представлять угрозу безопасности региона. Министры обороны особо подчеркнули важность расширения охвата трехсторонних учений и тренингов.

Выражена уверенность в том, что расширение трехстороннего сотрудничества в области обороны будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности не только для наших стран, но и в регионе.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной сфере, военном образовании, военной медицине и других аспектах, представляющих взаимный интерес.

В завершение была проведена пресс-конференция для представителей СМИ и подписан протокол по итогам трехсторонней встречи.

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