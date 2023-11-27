https://news.day.az/politics/1617677.html Глава Координационного бюро НАТО находится с визитом в Азербайджане
Глава Координационного бюро НАТО находится с визитом в Азербайджане
В Азербайджан прибыл глава тбилисского офиса Координационного бюро НАТО Александр Винников.
Об этом сообщает посольство США в Азербайджане, передает Day.Az.
"Временный поверенный Хуго Гевара встретился с главой тбилисского офиса Координационного бюро НАТО Александром Винниковым, который находится с визитом в Азербайджане", - говорится в сообщении.
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