https://news.day.az/politics/1618465.html ОБСЕ долгие годы не показывала свою эффективность - Джейхун Байрамов на СМИД ОБСЕ
ОБСЕ долгие годы не показывала свою эффективность - Джейхун Байрамов на СМИД ОБСЕ
ОБСЕ на протяжении многих лет не показывала свою эффективность.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 30-м СМИД ОБСЕ.
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