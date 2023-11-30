ОБСЕ долгие годы не показывала свою эффективность

ОБСЕ на протяжении многих лет не показывала свою эффективность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 30-м СМИД ОБСЕ.

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