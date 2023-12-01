Давление Запада на Азербайджан не даст результатов

Давление западных стран на Азербайджан и их предвзятая позиция не дадут результатов.

Об этом в пятницу в интервью авторскому проекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, передает Day.Az.

"США и большинство европейских стран сегодня, как и в предыдущие годы, создают серьезные препятствия процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений. Эти круги и раньше высказывали подобные заявления, что если стороны сами придут к какому-либо соглашению, мы его просто поддержим. Мы неоднократно слышали это за последние 20 лет. Сейчас это произошло, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, ведутся переговоры о подписании мирного договора с Арменией. Вместо того, чтобы оказывать поддержку сторонам, США и Европа демонстрируют обратную позицию", - отметил А.Гусейнли.

Он подчеркнул, что США и европейские страны постоянно стремились получить выгоду, выступая посредниками в этих вопросах.

"Даже выступая посредниками, они хотели в будущем использовать это, как инструмент давления на Азербайджан. И сегодня они пытаются продолжить данную политику. Однако решительная воля Президента Азербайджана Ильхама Алиева однозначно предотвращает подобные угрозы и попытки вмешательства в политический курс, основанный на национальных интересах", - добавил А.Гусейнли.

Он также упомянул, что сегодня нет необходимости в посредниках для подписания мирного договора и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, стороны проводят между собой встречи, переговоры ведутся и все это даст результаты.

В ходе интервью были обсуждены некоторые региональные вопросы и темы находящиеся на повестке дня.

Представляем вниманию читателей полное видеоинтервью:

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