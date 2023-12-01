Деструктивная деятельность некоторых третьих сторон не служит миру в регионе

1 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на специальной сессии II Европейской конференции по азербайджановедению, которая прошла в столице Северной Македонии Скопье.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе выступления министр коснулся внешнеполитических приоритетов Азербайджана в постконфликтный период, перспектив отношений между Азербайджаном и Арменией, а также позиции Азербайджана по ситуации в регионе.

Джейхун Байрамов проинформировал о факторах, характеризующих антитеррористические мероприятия, проведенные 19 сентября. Министр отметил препятствия, создаваемые Арменией мирному процессу. Также глава МИД проинформировал о восстановительно-строительных работах, проводимых нашей страной в регионе. В то же время он особо подчеркнул минную угрозу со стороны Армении.

Министр также коснулся деструктивной деятельности в регионе некоторых третьих сторон. Он подчеркнул, что такая деятельность не служит миру и стабильности в регионе.

Джейхун Байрамов напомнил, что предвзятые и провокационные обвинения в адрес Азербайджана после антитеррористических мероприятий противоречат докладам и заявлениям представителей специализированных учреждений ООН, посетивших регион и действующих в Армении, и что претензии к Азербайджану являются необоснованными. Министр иностранных дел также отметил международно значимые инициативы Азербайджана в последние годы и рассказал об активной роли страны в сфере многосторонней дипломатии. Он рассказал о растущей важности энергетической безопасности на фоне последних событий в регионе и мире, усилиях в сфере энергетической безопасности, альтернативной энергетики, а также о важности расширения многостороннего сотрудничества в направлении диверсификации транспортных коридоров.

Затем министр иностранных дел Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.

В конференции, организованной Центром анализа международных отношений (AIR Center) при поддержке министерства иностранных дел, приняли участие представители более 30 аналитических и исследовательских центров Европы, а также влиятельные эксперты.

Европейская конференция по азербайджановедению, впервые проведенная в Варшаве в прошлом году, направлена ​​на содействие исследованиям в различных областях, включая политические, экономические и культурные темы, связанные с Азербайджаном, а также на способствование правильному донесению информации об Азербайджане до мирового сообщества и объективному анализу на академическом уровне.

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