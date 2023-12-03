ООН снова прокололась с докладчиком?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Посольство Армении в Швейцарии, которое также является постоянным представительством при офисе ООН в Женеве, опубликовало доклад специального докладчика ООН по культурным правам Александры Ксантаки о состоянии "культурно-религиозных значимых мест в Нагорном Карабахе".

Если автором действительно является спецдокладчик Александра Ксантаки, а не какой-то армянин-сотрудник конторы, то непонятно, как чиновнице ООН удалось прозреть пространство и увидеть происходящее в Карабахском регионе Азербайджана из своего офиса. Но в докладе со всей серьезностью заявляется о "продолжающемся разрушении и присвоении значимых армянских исторических, культурных и религиозных мест и объектов" и "переосмыслении истории Нагорного Карабаха с целью стереть следы присутствия армян". Не нравится докладчику и возвращение в регион исторических географических названий и топонимов, она обеспокоена "негативными разговорами об армянах", считая это "культурной чисткой".

Уточним, что информация о докладе есть пока только на армянских ресурсах. На сайте ООН она в настоящее время отсутствует. Поэтому не можем отвечать за точность того, что растиражировано армянской стороной и за наличие такого документа вообще. Некоторые армянские ресурсы даже не в курсе, что докладчик ООН по культурным правам не мужчина, а женщина, а многие не упоминают имени автора одиозного доклада.

Возможно, задержка с докладом вызвана тем, что он пока не обсужден и не принят в ООН. Просто текст попал (или передан автором) в руки армянам и они отплясывают от радости. А чего радоваться? Отчеты, доклады, мониторинги - это всего лишь освоение средств, выделяемых согласно штатному расписанию огромной армии сотрудников Организации Объединенных Наций. Это просто доклад. Но если госпожа Ксантаки действительно написала то, что распространяют армянские СМИ, мы можем лишь выразить свое глубокое сожаление.

Автор доклада не может знать того, о чем пишет, и во всех цитатах отчетливо проступает армянская диктовка. Даже не диктовка, а готовый текст, под которым чиновница ООН поставила свою подпись. Абсолютно не сомневаемся, что профессор в области права ничего на самом деле не знает об истории нашего региона, о Кавказской Албании, о коренных народах Южного Кавказа. Вряд ли она вообще прежде была в курсе существования Карабаха и Албанской церкви. Очень странно звучат распространяемые армянскими СМИ цитаты из доклада. Например, такая: "Подавляющее большинство экспертов в области искусства, архитектуры и археологии в регионе отвергли ревизионистские утверждения как ложные". О каком "большинстве" идет речь? Об армянских историках и археологах, занимающихся фальсификацией истории? Может, о тех археологах, что много лет вели незаконные раскопки на оккупированных территориях, а под конец 44-дневной войны вывезли в Армению массу ценного археологического материала для последующих фальсификаций?

"Подавляющее большинство" подразумевает под собой специалистов всех стран региона, а не только армян. Да, в Армении каждый второй "историк", но это как раз и должно насторожить любую серьезную организацию, занимающуюся культурным наследием. "Как только регион будет очищен от этнических армян, будет подтверждено, что Азербайджан планирует ликвидировать все физические признаки присутствия армян в будущем", - цитируют доклад армянские СМИ. Не видя оригинала, не беремся утверждать, что Александра Ксантаки высказалась именно так и что это не армянская фальшивка. Если исходить из того, что опубликовано, приходится сделать печальный вывод: докладчик ООН не смогла сохранить объективность и пошла на поводу у армян. Жаль.

Даже оформляя справку в какой-нибудь конторе, человек читает то, под чем подписывается. Нельзя подписываться под чем попало. Нужно проверять факты, а не верить на слово заинтересованной стороне, потому что результат будет ангажированным и безответственным. Небезызвестный Окампо подписался под армянским текстом и опозорился. Но Окампо бывший. Как и бывший специальный советник генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида Хуан Мендес, в начале сентября по заказу армян представивший "предварительное заключение" о ситуации в Карабахе и обвинивший Азербайджан в подготовке к "геноциду". А вот действующий докладчик ООН Фабиан Сальвиоли, побывавший недавно в Армении, хоть и шел на поводу у армянской стороны, все же был осторожен в высказываниях и не разбрасывался безобразными обвинениями.

А спецдокладчику ООН, уверенной (как утверждают армянским СМИ), что "Азербайджан планирует ликвидировать все физические признаки присутствия армян в будущем", посоветуем оставить в покое будущее и заняться настоящим. А если ей хочется заняться историей, то для демонстрации объективности пусть заглянет лет на сто назад и поищет в Армении физические признаки присутствия азербайджанцев, когда-то составлявших подавляющее большинство населения территорий, занимаемых ныне армянским государством. Если сто лет это слишком для нее, можно вернуться назад лет на тридцать и безо всяких архивов, своими глазами убедиться в том, что на самом деле означает ликвидация физических признаков присутствия. Все эти доказательства - перед глазами, нужно только захотеть их увидеть, съездив на освобожденные земли Азербайджана. А иначе грош цена всем международным конвенциям, да и вообще морали, на которой пытается строиться "просвещенный мир".