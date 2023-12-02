Али Асадов поздравил вице-президента ОАЭ

2 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту и премьер-министру Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ), эмиру Дубая Шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму по случаю национального праздника ОАЭ - Дня независимости.

Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, в письме говорится, что Азербайджан и ОАЭ объединяют отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, а также общие религиозные и культурные ценности.

Отмечается, что построенные на этом прочном фундаменте межгосударственные отношения сегодня успешно развиваются, особо подчеркивается расширение в последнее время сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, туризма, а также инвестиционной и торгово-экономической сферах.

В письме также говорится, что эти двусторонние отношения имеют хорошие перспективы по многим направлениям и выражается уверенность в том, что расширение взаимовыгодного сотрудничества и впредь будет способствовать благосостоянию народов двух стран.

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