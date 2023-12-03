Армения помогает России обходить санкции ЕС

Армения помогает России обходить санкции Европейского союза. Об этом свидетельствует резкий рост экспорта продукции из стран ЕС в Армению с начала войны в Украине.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Х написал главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист МВФ Робин Брукс.

"Вы должны задаться вопросом, что происходит в ЕС. Вторжение Путина в Украину - это большая угроза всему, за что выступает ЕС. Но есть множество примеров, подобных этому: Экспорт ЕС в Армению вырос на 200% с момента вторжения. Эти товары идут в Россию и помогают Путину. А что делает Брюссель?"

На графике можно увидеть, что поставка товаров из стран Евросоюза в Армению начиная с марта 2022-го года выросла в 4-5 раз. Кроме России также вдвое увеличился экспорт в Армению из Китая.

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