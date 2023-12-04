Не праздничный Оливье: по послу Франции в Армении плачет тюрьма

Недолго музыка играла, посол не долго танцевал. Речь идет о после Франции в Армении Оливье Декоттиньи. Том самом, который буквально на днях написал в своем микроблоге в Х, что "беженцы из Нагорного Карабаха имеют права и прежде всего право на возвращение в свои дома". Это он так называл дома азербайджанцев, в которых более трех десятилетий незаконно проживали армяне.

Их потому и беженцами нельзя называть. Это оккупанты. И во всем мире к ним отношение было, есть и будет одинаковым. Уверен, что посол Франции в Армении, имя которого в очередной раз напоминает о необходимости украшения стола на новогодние праздники, прекрасно все это понимает. Но его заносит. И у этого заноса есть причины.

Дело все в том, что французский журналист армянского происхождения Лео Николян обратился в сети X (бывший Twitter) к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием объяснить коррупцию во внешнеполитическом ведомстве страны. В частности, он указал на то, что посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи присвоил 35 млн евро путем незаконной продажи виз. О-ля-ля! Какая, однако солидная сумма!

Вероятно, таким образом посол обогатился на армянах, добровольно выехавших именно из Карабахского региона Азербайджана. Мы же слышали о том, что из РА уже выехали десятки тысяч этих армян. И немалая их часть направилась в ту самую Францию, которая всячески изображает покровительницу РА. Да и армянская диаспора в стране президента с низким рейтингом тоже не малая.

Прекрасно помню, что уже в начале октября в социальных сетях распространились сообщения о том, что Франция примет карабахских армян. Правда, посол Декоттиньи тогда опроверг эти сообщения. Но армян это не смутило. Ведь и мэр Парижа Анн Идальго много приятного, ласкающего их слух говорила, и президент Франции Макрон называл себя большим защитником армян, чем премьер-министр РА Никол Пашинян.

В общем, поток хлынул. И теперь в сложном положении оказались те французские политики, для которых карабахские армяне были всего лишь инструментом давления на Азербайджан. Ведь как этим мадам и мсье было легко и комфортно раньше! Приехали, пропиарились, уехали. А вот когда пришел черед решать вопросы с потоком армян, в том числе и карабахских, норовящих навсегда переехать во Францию, тут уже начались проблемы.

В своем большинстве, французские адвокаты армян предпочли занять позу страуса. Но, судя по всему, посол Франции в РА счел, что перед ним настежь открылась возможность для быстрого обогащения. Причем, сразу огромного, на десятки миллионов евро. Удивительно? Вовсе нет. Потому, что о коррумпированности французских политиков ходят легенды.

Чего стоит хотя бы экс-президент Франции Николя Саркози.Князь (соправитель) Андорры, гроссмейстер ордена Почётного легиона, пожизненный член Конституционного совета Франции, как выясняется, был падок до чужих миллионов. Оказалось, что ливийский диктатор Муамар Каддафи финансировал предвыборную кампанию Саркози в 2006 году, а также выделял ему деньги и позже. По Саркози было выделено более 50 миллионов евро.

Не за даром же он прилюдно целовал руки Каддафи. Что , когда и где целовал посол Франции в РА, нам пока не известно. Но то, что он обвиняется в присвоении десятков миллионов евро путем незаконной продажи виз - озвученный факт. Который дает объяснение тому, почему как политики в РА , так и многие их покровители в разных странах мира, любят регулярно раздувать статистику армян, покинувших Карабахский экономический регион Азербайджана.

Торговля "мертвыми душами" всегда была прибыльным делом. И посол Франции в РА, видимо, быстро оценил все открывающиеся перед ним возможности. Чем это все для него закончится? Время покажет. Если дело замнут, то можно будет говорить о том, что в Ереване и Париже были в доле всей этой операции по торговле визами. При этом, важно напомнить еще про один важный момент.

Не так давно именно посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи пригласил представителя официального Баку, а именно таковым является посол Азербайджана в Нидерландах, посетить Международный суд юстиции, который находится в Гааге. "Это довольно близко к вашей резиденции", изрек он тогда, явно нарушая все дипломатические нормы. И вот теперь, когда самого Оливье обвиняют в присвоении десятков миллионов евро, впору вспомнить про этот эпизод. Потому, что именно по Декоттиньи плачет тюрьма.