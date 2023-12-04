https://news.day.az/politics/1619351.html Армения пытается создать искусственную напряженность в приграничных регионах - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Армения пытается создать искусственную напряженность в приграничных регионах - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Категорически отвергаем заявление министерства иностранных дел Армении от 4 декабря 2023 года, в котором утверждается о гибели армянского военнослужащего в результате якобы открытого с азербайджанской стороны огня.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление министерства иностранных дел Армении.
"Армения пытается создать искусственную напряженность в приграничных регионах", - говорится в заявлении МИД.
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