Категорически отвергаем заявление министерства иностранных дел Армении от 4 декабря 2023 года, в котором утверждается о гибели армянского военнослужащего в результате якобы открытого с азербайджанской стороны огня.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление министерства иностранных дел Армении.

"Армения пытается создать искусственную напряженность в приграничных регионах", - говорится в заявлении МИД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!