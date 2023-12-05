Помощник госсекретаря США посетит Азербайджан

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен 6-8 декабря посетит Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США, передает Day.Az.

Согласно информации, помощник госсекретаря встретится в Баку с официальными лицами Азербайджана в целях укрепления двусторонних отношений и поддержки мира между Азербайджаном и Арменией.

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