https://news.day.az/politics/1619498.html Очередная жертва армянского минного террора
Очередная жертва армянского минного террора
Сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вагиф Акберов подорвался на мине в Агдаме.
Как сообщает во вторник Day.Az, инцидент произошел во время разминирования на освобожденной от армянской оккупации территории Агдама.
Пострадавшему ампутировали правую ногу.
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