Очередная жертва армянского минного террора

Сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вагиф Акберов подорвался на мине в Агдаме.

Как сообщает во вторник Day.Az, инцидент произошел во время разминирования на освобожденной от армянской оккупации территории Агдама.

Пострадавшему ампутировали правую ногу.

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