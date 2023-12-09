Объявлен срок представления результатов внеочередных президентских выборов в Конституционный суд Азербайджана
Результаты внеочередных президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года, будут переданы на утверждение Конституционному суду Азербайджана до 17 февраля 2024 года.
Как передает в субботу Day.Az, это отражено в "Календарном плане основных действий и мер по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Согласно Избирательному кодексу, Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней со дня голосования должна обратиться в Конституционный суд Азербайджанской Республики для завершения президентских выборов и утверждения результатов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре