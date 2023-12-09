Бразилия приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении

Министерство иностранных дел Бразилии отреагировало на совместное заявление Администрации Президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении, опубликованное 7 декабря.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на единый портал госучреждений Бразилии.

"Правительство Бразилии с одобрением восприняло совместное заявление, опубликованное 7 декабря, в котором правительства Азербайджана и Армении подтверждают намерение нормализовать отношения и достичь мирного соглашения, основанного на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности.

В совместном заявлении также говорится о взаимном освобождении военнослужащих, поддержке Арменией кандидатуры Азербайджана на проведение COP-29 и мерах по укреплению доверия между двумя соседями.

Поздравляя правительства Армении и Азербайджана с этой инициативой, которая знаменует начало новой эры диалога, сотрудничества и процветания на Южном Кавказе, правительство Бразилии подтверждает уверенность в том, что только дипломатические решения, основанные на международном праве, могут привести к долгосрочному разрешению конфликтов и политических разногласий", - говорится в заявлении МИД Бразилии.

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